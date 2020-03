FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftige Gewinnmitnahmen in Renten-Futures bestimmen das Bild in Europa am frühen Dienstagmorgen. Damit bestätigt sich das Bild einer zumindest kurzfristig zurückgehenden Risikoaversion. Auch Gold und Yen sind auf dem Rückzug. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 56 Ticks auf 171,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,23 Prozent und das Tagestief bei 171,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 148 Ticks auf 217,52 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 27 Ticks auf 135,25 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.