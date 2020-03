Die FDA fordert mit dem Schritt staatliche Behörden und kommerzielle Entwickler auf, "alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Verfügbarkeit präziser Tests sicherzustellen. Die Behörde siehtr gleichzeitig die Gefahr, dass ungenaue Diagnosen während der Pandemie Präventionsbemühungen beeinträchtigen und die angemesse Behandlung von Patienten verzögern könnte.

Der neue Leitfaden besteht aus drei Schlüsselelementen: Demnach können Länder ein System einrichten, in dem sie die Verantwortung für die Genehmigung solcher Tests übernehmen, und die Laboratorien werden sich nicht mit der FDA in Verbindung setzen. Laboratorien, die in diesen Staaten Tests entwickeln, können sich direkt mit den entsprechenden staatlichen Behörden statt mit der FDA in Verbindung setzen. Auch müssen diese Laboratorien keine Notfallbenutzungsgenehmigung (EUA) bei der FDA beantragen.

Zudem wird der Geltungsbereich einer entsprechenden Guideline vom 29. Februar erweitert. Ursprünglich galt die Richtlinie nur für Laboratorien, die für die Durchführung hochkomplexer Tests zertifiziert sind, die den Anforderungen der Clinical Laboratory ...

