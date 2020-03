GBPUSD stellt mögliche korrektive Kurszuwächse in Aussicht. Im EURCHF ist das Abwärtspotential enorm und im EURCAD melden sich die Bullen zurück. GBPUSD - Korrektive Kurszuwächse in Sicht? Tickmill-Analyse: GBPUSD am Support GBPUSD hat mit dem gestrigen Tagestief bei 1,22160 USD den Supportbereich um 1,22000 USD getestet. Zusammen mit der Kursverortung in der weit gelaufenen Abwärtsbewegung hat dieser Sachverhalt kurzfristig für Kaufinteresse gesorgt. Im Tageshoch liefen die Kurse bis auf 1,24210 ...

