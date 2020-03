Während Aktien und Anleihen im Zuge der Pandemie-Krise rasant an Wert verlieren, bleiben Investments in Erneuerbare Energien in ihrem Wert stabil und liefern weiterhin laufende Ausschüttungen. "Wir beobachten eine enorm verstärkte Nachfrage", so Markus W. Voigt, Geschäftsführer der aream GmbH. "Vor allem institutionelle Investoren suchen nach Möglichkeiten, laufende Erträge zu generieren." Viele institutionelle ...

