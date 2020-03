17.03.2020 - Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) gibt bekannt, dass die KONKA Group Co., Ltd. mehrere MicroLED-Produktions-Anlagen bestellt hat, um eine eigene Volumenproduktion aufzubauen. KONKA, das kürzlich seine Pläne für den Eintritt in den nordamerikanischen Markt für Unterhaltungselektronik im Jahr 2020 bekannt gegeben. Diese MicroLED-Initiative basiert auf einem Joint Venture mit Chongqing Liangshan Industrial Investment Co. Der chinesische Elektronikhersteller hat kürzlich seinen "Smart Wall" MicroLED-Fernseher auf den Markt gebracht. Dr. Allen Tsai, Geschäftsführer und CEO von Chongqing ...

