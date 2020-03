FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Am Vormittag gab die Gemeinschaftswährung weiter nach und rutschte auf ein Tagestief bei 1,1121 US-Dollar. Das ist mehr als einen halben Cent niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1157 Dollar festgesetzt.



Am Devisenmarkt hat sich die Flucht in sichere Anlagehäfen vorerst nicht weiter fortgesetzt, nachdem die Aktienmärkte in Europa zu einer Kurserholung angesetzt haben. Der japanische Yen, der in unsicheren Börsenzeiten in der Regel stark nachgefragt wird, stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Auch der Schweizer Franken verzeichnete zum Dollar Kursverluste.



Japans Geschäftsbanken haben sich angesichts erhöhter Unsicherheit infolge der Coronavirus-Krise bei ihrer Notenbank mit einem hohen Betrag an US-Dollar eingedeckt. Nach Angaben der Bank of Japan vom Dienstag floss den Banken die Gesamtsumme von rund 32 Milliarden Dollar zu. Das ist die höchste Summe an Dollar-Liquidität, die die Banken seit der Finanzkrise im Jahr 2008 abgerufen haben.



Weitere leichte Kursverluste gab es beim britischen Pfund. Allerdings hat die britische Währung im Handel mit dem Dollar im Verlauf von etwa einer Woche rund sieben Prozent an Wert verloren. Nachdem die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus in Großbritannien zunächst vergleichsweise gering waren, droht in dem Land mittlerweile ebenfalls eine starke Verbreitung der Lungenkrankheit.



Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Vordergrund rücken. Auf dem Programm stehen am Vormittag die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Am Markt wird mit einem massiven Einbruch des Konjunkturindikators gerechnet./jkr/jha/