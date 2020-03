Der 9. März könnte zu einem denkwürdigen Tag für Investoren werden. Vor elf Jahren, am 9. März 2009, erreichte der Aktienmarkt seinen Tiefststand während der Finanzkrise. Obwohl es in den letzten elf Jahren eine Reihe von Problemen und Börsenkorrekturen gab, blieb es dennoch ein Bullenmarkt. Am 9. März 2020, passierte es. Zum ersten Mal seit 2008 erlebte die Wall Street einen "Crash", wie man ihn zu Recht bezeichnen könnte. Ich bin kein großer Fan allzu dramatischer Rede, bei der die Medien einen ...

