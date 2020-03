Mit dem Kauf baut ABB sein Elektromobilitätsportfolio in China weiter aus.Chargedot wurde 2009 gegründet und beschäftigt derzeit rund 205 Mitarbeitende, wie ABB am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Schanghai liefert Strom-Ladestationen mit der zugehörigen Softwareplattform. Die Produkte werden unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...