Der Schweizer Aktienmarkt startet mit kräftigen Gewinnen in den Handel am Dienstag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit kräftigen Gewinnen in den Handel am Dienstag. Händler hoffen zwar, dass es endlich zu einer Stabilisierung der Kurse kommt. Das Vertrauen sei aber nicht sehr gross, heisst es. Nach einem Kursabsturz der Wall Street von 13 Prozent sei eine technische Gegenbewegung nicht als normal. Doch ebbten die Anschlusskäufe im frühen Verlauf bereits wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...