Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) scheint derzeit nicht mehr seine Rolle als sicherer Anlagehafen ausspielen zu können, so die Analysten der Helaba.Im Gegensatz dazu seien US-Treasuries gefragt, was auch dem Umstand geschuldet sei, dass die FED am Sonntagabend das Leitzinsband erneut um 100 Basispunkte auf 0 bis 0,25% gesenkt habe. Zudem sei ein Anleihekaufprogramm in Höhe von mindestens 700 Mrd. USD angekündigt worden, von denen 500 Mrd. USD in Staatsanleihen fließen sollten. Entsprechend hätten die Bonds zugelegt und der Renditevorteil gegenüber Bundesanleihen schmelze dahin. Im Fall von zweijährigen Laufzeiten liege der Spread mit derzeit etwa 120 BP auf dem niedrigsten Niveau seit knapp vier Jahren. (17.03.2020/alc/a/a) ...

