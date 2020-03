Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat ihre nächste turnusmäße Sitzung am kommenden Mittwoch nicht mehr abwarten wollen, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Am Sonntag seien auf einem außerordentlichen Treffen erneut umfangreiche geldpolitische Maßnahmen beschlossen worden. Die Notenbank in Washington wolle offenkundig ihre Möglichkeiten bereits jetzt sehr weitgehenden ausschöpfen, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Neben einer Senkung der FED Funds Target Rate um 100 Basispunkte auf nur noch 0,25% (oberes Band) sei von der Offiziellen der Zentralbank ein umfangreiches QE-Programm beschlossen worden. Das FOMC scheine sich mit aller Macht gegen die Krise stemmen zu wollen. Kritische Stimmen sähen fast schon so etwas wie Panik bei der FED - dieser Auffassung folgend hätte man vielleicht doch noch die wenigen Tage bis zur nächsten turnusmäßigen Sitzung abwarten können. Man scheine in Washington aber unbedingt durch sehr agiles Handeln eine Kreditklemme in den USA und andernorts verhindern zu wollen. Das FOMC mache sich offenkundig auch Sorgen um die USD-Liquidität außerhalb der Vereinigten Staaten. In jedem Fall sei festzuhalten, dass die FED aktuell aggressiv handle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...