Paris (www.anleihencheck.de) - Die Aktienmärkte haben gerade eine der schlimmsten Wochen in ihrer jüngsten Geschichte erlebt: Sie fielen im Durchschnitt um 15 bis 20 Prozent und es gab in der vergangenen Woche gleich zwei schwarze Handelstage, Montag und Donnerstag, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...