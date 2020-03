FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem erneut schwachen Börsenumfeld haben die Aktien von Linde am Dienstag Stärke gezeigt. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Investmentbank HSBC. An der Spitze des Dax legten die Papiere des Spezialisten für Industriegase um 2,8 Prozent auf 143,00 Euro zu.



HSBC-Analyst Sriharsha Pappu begründete die Hochstufung von "Neutral" auf "Kaufen" mit dem jüngsten Einbruch der Aktien aus der Branche der Gasehersteller. Bis zum auf 199 Euro erhöhten Kursziel habe die Aktie rund 26 Prozent Aufwärtspotenzial. Zwar seien die Renditen auf den freien Mittelzufluss in der Branche nur "mittelmäßig"; angesichts der extrem niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten seien sie gleichwohl aus Investorensicht immer noch attraktiv./bek/jha/



