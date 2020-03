Berlin (ots) - Ein wichtiger Hinweis vorweg:Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Die Pressekonferenz findet daher ausschließlich als Livestream statt. Wir danken für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund! Zum Livestream: http://view-w.tv/894-1641-23650/deIm Geschäftsjahr 2019 haben die 841 Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und genossenschaftlichen Spezialinstitute einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 7,6 Milliarden Euro vor Steuern erzielt, vor allem durch die außerordentlich positive Entwicklung am Kapitalmarkt, ein Plus von 19,3 Prozent. Die Kreditbestände wuchsen im Berichtszeitraum um 6,0 Prozent, die Einlagen um 5,5 Prozent. Auch der Provisionsüberschuss stieg um 5,7 Prozent, während der Zinsüberschuss mit minus 0,6 Prozent moderat rückläufig war."Dieses Ergebnis ist nicht zuletzt Ausdruck eines ungebrochenen Zuspruchs unserer mehr als 30 Millionen Kunden und 18,6 Millionen Mitglieder", sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und weiter: "Mit Zuversicht und Selbstvertrauen werden wir auch die Auswirkungen der Coronakrise in den Griff bekommen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken werden mit aller Kraft ihren Firmenkunden in dieser Krise als verlässlicher Partner und Finanzierer zur Seite stehen. Gemeinsam mit den betroffenen mittelständischen Kunden wird es uns gelingen, Lösungen zu finden, um diese bestmöglich durch Unternehmenskredite und Liquidität zu unterstützen. Die genossenschaftliche FinanzGruppe wird ihren Beitrag leisten zur Bewältigung dieser Krise."Die Kapitalausstattung der Genossenschaftsbanken bleibt robust. Die Eigenmittel gemäß Kapitaladäquanzverordnung (CRR) wuchsen um 3,7 Prozent und erreichen nun 93,9 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote lag bei 14,9 Prozent. Die Gesamtkapitalquote CRR betrug 17,1 Prozent und übertraf damit den Mindeststandard von 8 Prozent deutlich.Erneutes Wachstum im Kredit- und EinlagengeschäftDie Kredite an Privat- und Firmenkunden sind dank einer vergleichsweise stabilen deutschen Binnenkonjunktur um 6 Prozent oder 36 Milliarden Euro auf 626 Milliarden Euro gestiegen. Der Marktanteil wuchs um 0,3 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent. Damit blieb der Wachstumspfad der letzten Jahre intakt, allein zwischen 2014 und 2019 wuchsen die Kreditbestände im Schnitt um 5,4 Prozent. Das Kreditgeschäft mit Firmenkunden wuchs um 6,8 Prozent auf 290 Milliarden Euro. Der Marktanteil kletterte um 0,4 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent per Ende 2019. Auf der Privatkundenseite erhöhten sich die Kreditbestände um 5,1 Prozent auf 305 Milliarden Euro. Der Marktanteil blieb stabil bei 23,7 Prozent. Das seit Jahren anhaltende Wachstum ist auch auf die hohe Nachfrage bei Immobilienkrediten zurückzuführen. In diesem Segment legten die Kredite an Privatkunden um 6,2 Prozent auf 261 Milliarden Euro zu, der Marktanteil stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent.Dem Wachstum auf der Kreditseite stand eine ebenfalls positive Entwicklung auf der Einlagenseite gegenüber. Die Genossenschaftsbanken steigerten im letzten Jahr ihre Kundeneinlagen insgesamt um 38 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent auf 735 Milliarden Euro. Der Marktanteil stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent.Die aggregierte Bilanzsumme aller Genossenschaftsbanken hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 985 Milliarden Euro erhöht. Die durchschnittliche Bilanzsumme je Institut liegt aktuell bei 1,2 Milliarden Euro (2018: 1,1 Milliarden Euro).Gute Ertragslage erlaubt Stärkung der RücklagenDie extreme Zinssituation hat zu einem Rückgang des Zinsüberschusses geführt. Dieser blieb allerdings mit minus 0,6 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro relativ moderat. Der Provisionsüberschuss stieg im gleichen Zeitraum um 5,7 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Die Haupterlösquellen waren der Zahlungsverkehr und das Vermittlungsgeschäft mit den Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Das außerbilanzielle Kundenvolumen insgesamt wuchs erneut kräftig um insgesamt 12,8 Prozent auf 480 Milliarden Euro.Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen stiegen aufgrund eines konsequenten Kostenmanagements bei den Genossenschaftsbanken im Jahr 2019 nur mäßig um 2,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro und beinhalteten vor allem Investitionen in die IT. Insgesamt beschäftigten die Genossenschaftsbanken zum Jahresende 2019 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 8.300 Auszubildende. Damit liegt die Zahl der Beschäftigten um 2 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dieser Rückgang ist wie in den Vorjahren auch nahezu ausschließlich durch Altersfluktuation erreicht worden.Das Teilbetriebsergebnis - als Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit - sank im Jahr 2019 um 1,8 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Das Bewertungsergebnis entwickelte sich erfreulich und erreichte im Jahr 2019 500 Millionen Euro, nach minus 900 Millionen Euro im Vorjahr. Der voraussichtliche Jahresüberschuss vor Steuern lag bei 7,6 Milliarden Euro und damit um 19,3 Prozent höher als 2018. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erreichten 2,3 Milliarden Euro, nach 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2018. Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken haben die Genossenschaftsbanken im Jahr 2019 voraussichtlich 3,1 Milliarden Euro zugeführt. Die bereits solide Eigenkapitalausstattung der Institute wurde durch diese Dotierung erneut gestärkt. Nach Steuern verblieb damit ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 2,2 Milliarden Euro.Alle Unterlagen der Pressekonferenz (Reden, Präsentationen, Zahlen): www.bvr.de/JahresPK (http://www.bvr.de/JahresPK)Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/4549393