Die Löhne in Großbritannien stiegen ohne Boni um 3,1%, im Vergleich zu den erwarteten +3,2% - Die Löhne und Gehälter einschließlich Boni stiegen um 3,1%, im Vergleich zu +3,0% erwartet - Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich stieg im Januar auf 3,9% - Das Office for National Statistics (ONS) zeigte am Dienstag, dass der durchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...