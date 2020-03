Laut einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung kaufte die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag laut Reuters für 120,4 Milliarden Yen (922,82 Millionen Pfund) japanische börsengehandelte Fonds (ETFs), was einem Rekordwert entspricht. Am Dienstag wurde gegenüber dem Vortag ein Anstieg um 20,2 Milliarden Yen verzeichnet. Die BoJ sagte bei ihrer Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...