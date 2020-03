Bielefeld (ots) - Die itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) AG, eines der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser, hat erneut die anerkannte Zertifizierung als Partner Center of Expertise (Partner COE) erhalten. Diese Zertifizierung der SAP garantiert ein weltweit einheitlich hohes Service- und Supportniveau bei der Softwarewartung für SAP-Anwender. Alle zwei Jahre müssen sich die SAP-Reseller dieser Zertifizierung und dem damit verbundenen Audit erneut unterziehen. itelligence, SAP Platinum Partner, -erreichte den höchsten Reseller-Status - und wurde in mittlerweile in 21 Ländern zertifiziert.SAP-Zertifizierung bescheinigt der itelligence AG die höchste ServicequalitätDie Zertifizierung als Partner Center of Expertise von SAP bewertet das gesamte Supportsystem einschließlich der Mitarbeiter, der Prozesse und der Service-Infrastruktur und bescheinigt der itelligence AG, dass sie im Service das höchste Qualitätsniveau erfüllt, in fachlicher wie in organisatorischer Hinsicht. Die Partner-COE-Zertifizierung ist Voraussetzung für globale Reseller, Leistungen der Produktwartung (SAP Standard Support oder SAP Enterprise Support) für die verschiedenen Lösungen der SAP-Software-Landschaft anbieten zu dürfen. Die itelligence AG besitzt Support-Autorisierungen für SAP Business All-in-One, SAP Analytics, SAP HANA, Mobile Solutions, Database and Data Management sowie die Omnichannel-Plattform SAP Commerce.itelligence AG verfolgt einen globalen Ansatz: 21 Länder (re-) zertifiziertDie itelligence AG hat ihre weltweite Service- und Support-Strategie als SAP-Partner stetig weiterentwickelt. Ziel dieser Strategie und des darauf basierenden Liefermodells ist es, die Kunden in allen Facetten der Managed Services weltweit optimal zu unterstützen. Dabei wurden auch die itelligence-Niederlassungen in Australien und Malaysia in diesen globalen Ansatz einbezogen. Damit sind itelligence-Vertretungen in 21 Ländern bzw. Sub-Regionen für die nächsten zwei Jahre (re)zertifiziert.Lars Janitz, Executive Vice President, Head of Global Managed Services, itelligence AG, betont die Bedeutung der Zertifizierung für die globale Services-Strategie der itelligence: "Die Rezertifizierung ist ein wichtiger Baustein unserer Anstrengungen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres lokalen und globalen Managed Services Business. Kunden-Fokus, serviceorientierte Mitarbeiter, hohe Qualität, Flexibilität und Effizienz sowie ein innovatives Service-Portfolio sind dabei die Grundsätze unseres Businessmodells."Intensive SAP-Audits bewerten Tools, Prozesse und Mitarbeiter Im Rahmen der Partner COE-Zertifizierung ihrer Partner hat die SAP die Prüfung der Prozesse und Tools deutlich intensiviert. Die Kriterien sind nun schärfer gefasst und die Toleranzen enger. Das globale Ticket-Tool von itelligence auf Basis von SAP Solution Manager hat die SAP direkt im System auditiert. All diese Bewertungen dokumentieren höchste Kompetenz im Umgang mit unseren Kunden.itelligenceDie itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro. www.itelligencegroup.com (http://www.itelligencegroup.com)Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/4549423