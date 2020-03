Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Der südafrikanische Mobilfunkanbieter Vodacom will ausreichend Netzkapazitäten bereit stellen, damit Menschen und Unternehmen ihre Arbeit in dem Land von zu Hause aus erledigen können. Man rechne nicht mit Einschränkungen im laufenden Betrieb, erklärte das Unternehmen, nachdem die Regierung in Pretoria den nationalen Katastrophenzustand ausgerufen hat. Man werde Maßnahmen ergreifen, um Störungen zu vermeiden, teilte die Gesellschaft mit.

Wegen beschränkter Festnetzkapazitäten sind Firmen in Südafrika und in etlichen Ländern des Kontinents auf die Mobilfunkangebote von Vodacom angewiesen.

Vodacom ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich dem britischen Vodafone-Konzern. Vodacom erklärte, die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf das Unternehmen seien derzeit nicht zu beziffern.

March 17, 2020

