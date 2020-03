Linz (www.anleihencheck.de) - Taumelnde Börsen und einbrechende Wirtschaftsindikatoren deuten bereits einen Wirtschaftseinbruch für das Jahr 2020 an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Daten aus China würden auch für Europa nichts Gutes erwarten lassen. Ob der weltweite Abschwung nur eine Delle verursache oder sich zu einer Krise auswachse, werde sich erst nach der Corona-Epidemie zeigen. Viele Notenbanken seien mit stützenden Maßnahmen bereits am Rand ihrer Möglichkeiten. So auch die Europäische Zentralbank. Nicht zuletzt deshalb habe EZB-Präsidentin Lagarde ein entschiedenes Handeln der EU-Staaten eingefordert. ...

