Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter - Value Focus Fund (ISIN LU0566535208/ WKN A1CXU7) wird nach einer wertorientierten Investmentstrategie gemanagt, so die Experten der TELOS GmbH.Der Aktienfonds, der mit einem konzentrierten Portfolio weltweit in Small- und Micro-Caps investiere, sei bereits 2008 als Luxemburger AIF Absolutissimo Fund - Value Focus Fund aufgelegt und im Jahr 2010 um die Anteilklasse R erweitert worden. Der Frankfurter - Value Focus Fund führe die Investmentpolitik des Absolutissimo Fund - Value Focus Fund fort. Der Investmentprozess bleibe dabei unverändert. Mit der Zulassung seit dem 1. Januar 2019 zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland sei die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung auf Jahresbasis umgestellt worden. Der Fonds sei wöchentlich handelbar (Rückname) gemacht. Die Ausgabe sei täglich möglich. ...

