Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die anhaltende Verunsicherung rund um das Coronavirus in Verbindung mit dem plötzlichen Ölpreisverfall Anfang letzter Woche hält die Kapitalmärkte in Atem, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Starke Kursverluste in den vergangenen Tagen hätten Anleger in Scharen in "sichere Anlagehäfen" getrieben. Die Renditen von Staatsanleihen wie deutschen Bundesanleihen seien in der Folge auf neue Tiefststände von -0,91Prozent gesunken. "Der Ölpreisrückgang von 20 Prozent allein am 9. März stellt für die Weltwirtschaft und die Märkte, die noch die Auswirkungen rund um Covid-19 zu verkraften haben, einen zweiten exogenen Schock dar", erläutere Jakob Tanzmeister, Investment Specialist für Multi-Asset-Solutions bei J.P. Morgan Asset Management. ...

