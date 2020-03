FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8000 (8500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES INTERTEK TO 'NEUTRAL' (UNDERPERF.) - TARGET 4550 (5500) P - DEUTSCHE BANK CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 200 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL TO 'BUY' (CONVICTION BUY) - TARGET 373 (569) PENCE - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 632 (706) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 160 (398) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 122 (147) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2185.0 (2302.8) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 282 (467) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 900 (1045) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 729 (744) PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 605 (505) PENCE - GOLDMAN RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 316 (433) PENCE - HSBC CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2215 (2820) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 620 (1030) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 480 (590) PENCE - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 270 (375) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 875 (1065) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1920 (2040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2150 (2800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 7100 (8100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1050 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4150 (4600) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (7700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 730 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2990 (3800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 3850 (4210) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 720 PENCE - LIBERUM CUTS BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 115 (150) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 120 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 440 (520) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (66) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 155 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 653 (688) PENCE - 'BUY'



