FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen befürchtet angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte sich mindestens halbieren, sagte Finanzvorstand Frank Witter während der Jahrespressekonferenz. Zu berücksichtigen sei auch, dass das Vorjahresquartal "sehr stark" gewesen sei. Es sei aber noch sehr schwer, eine konkrete Gewinnprognose für das Quartal abzugeben. Im Januar und Februar lägen Absatz und Umsatz in etwa 15 Prozent unter dem Vorjahresmonat, so Witter.

In den ersten Wochen des Jahres hat der Virusausbruch zu einem massiven Absatzrückgang in China geführt. Dort erholt sich das Umfeld mittlerweile zunehmend. Nun befürchtet die Autobranche massive Auswirkungen in Europa.

March 17, 2020

