Nach dem erneuten Börsencrash zu Wochenbeginn ist ein erster Stabilisierungsversuch an Europas Börsen schnell wieder gescheitert.Paris - Nach dem erneuten Börsencrash zu Wochenbeginn ist ein erster Stabilisierungsversuch an den europäischen Börsen am Dienstag im weiter nervösen Handel schnell wieder gescheitert. Nach erholtem Start drehten sie meist früh wieder in die Verlustzone ab, wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 2392,80 Punkte zeigt. Immerhin liess damit aber die...

Den vollständigen Artikel lesen ...