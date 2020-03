NEW YORK (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Krise hat den marktbreiten US-Index S&P 500 der Investmentbank HSBC zufolge in den schnellsten Bärenmarkt seiner Geschichte geführt. Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, der massive Preisschock am Ölmarkt und Angst vor einem Übergreifen der Krise auf die Kreditmärkte hätten den schnellen Rutsch ausgelöst, erklärte Aktienmarktstratege Alastair Pinder in einer am Dienstag vorliegenden Studie.



Absolute Risikoscheu und fehlende Liquidität dürften zunächst weiter für enorme Schwankungen sorgen, so der Experte. Eine Trendwende könnten vor allem Meldungen über eine Abnahme der Virus-Neuerkrankungen und koordinierte weltweite Fiskalmaßnahmen einläuten. In der dann folgenden Phase II rechnet er mit einer "massiven und schnellen Erholungsrally". In der Vergangenheit habe es im Schnitt lediglich 58 Tage gedauert, um ein Fünftel der Verluste wieder aufzuholen, so Pinder weiter. Dabei dürften die größten Verlierer des Krisen-Crashs zunächst am stärksten gefragt sein - ungeachtet spezifischer Probleme.



Nach den ersten Erholungsgewinnen gingen die Anleger dann wieder differenzierter ans Werk. Dann werde vermutlich nach den größten Profiteuren geld- und fiskalpolitischer Impulse und des niederigen Ölpreises gesucht. Qualitätswerte wären dann im lang andauernden Niederigzinsumfeld wieder en vogue, so Pinder./ag/mis/stk

HSBC-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de