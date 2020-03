Die teilweise Erholung der Renditen am Treasury-Markt in der vergangenen Woche bis zum vergangenen Freitag, wurde durch die Zinssenkung der US-Notenbank und die Wiederaufnahme der quantitativen Lockerung zwar kurzzeitig unterbrochen, aber es gibt Parallelen zu den ersten Monaten der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt, so Joseph Trevisani von FXStreet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...