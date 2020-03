Stuttgart (ots) - Zum ersten Mal vergibt die Redaktion MOTORRAD einen Innovation Award für eine herausragende technische Innovation im Motorradbereich. Für die Bewertung kommen dabei nicht nur der technische Fortschritt, sondern auch der Nutzwert, Sicherheitsaspekte und die mögliche Verbreitung in den Motorrädern zum Tragen.Für 2020 entschied sich die Redaktion für die Bosch-Sensorbox IMU. Diese Inertial Measurement Unit liefert die Daten über die Bewegungen des Motorrads in mindestens fünf Achsen und füttert so die Fahrdynamik-Regelungen einschließlich aller Sicherheitssysteme wie ABS, Traktionskontrolle, Schleppmomentenregelung und vieles mehr. Mit der IMU gelang Bosch eine bahnbrechende Entwicklung zum Wohl aller Motorradfahrer.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133391/4549542