Nach Daimler, der Deutschen Telekom und Continental sagt auch Beiersdorf seine Hauptversammlung ab. In einem Brief unterrichtet das Unternehmen seine Anteilseigner unter Verweis auf die Coronavirus-Epidemie über die Verschiebung des Aktionärstreffens. Beiersdorf ist damit der vierte DAX-Konzern, der seine HV verschieben muss.Absage Nummer vier: Der Beiersdorf-Konzern sagt seine für den 29. April geplante Hauptversammlung ab. In einem Brief an die Aktionäre heißt es: "Der Schutz der Gesundheit unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...