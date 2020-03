(MTU stellt klar, dass der Dividendenvorschlag für das Jahr 2019 nicht mehr gültig ist. Der Text wurde durchweg neugefasst.)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU setzt wegen der möglichen Virusfolgen auf sein Geschäft die Dividendenzahlung für das vergangene Jahr aus. Dies sagte eine Sprecherin am Dienstagmittag. Zuvor hatte MTU mitgeteilt, die Hauptversammlung angesichts der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu verschieben. Die Hauptversammlung werde innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von acht Monaten nach Geschäftsjahresende nachgeholt.



"In Anbetracht der jüngsten Entwicklung der weltweiten Corona-Pandemie wird der Hauptversammlung nunmehr vorgeschlagen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 zunächst auf neue Rechnung vorzutragen", heißt es in der Mitteilung weiter. Gegebenenfalls werde es aber eine aktualisierte Empfehlung geben, je nachdem wie heftig die Folgen des neuartigen Coronavirus auf das Geschäft auf MTU werden. Dividenden und Gewinnverwendung werden formell von der Hauptversammlung beschlossen. Das Unternehmen unterbreitet die Vorschläge./stk/zb/jha/

MTU AERO ENGINES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de