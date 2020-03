Neuer Black Monday nach Punkten im Dow: 16. März 2020. Der DAX folgt und stürzt bis auf 8255 Punkte ab.... Mehr als 30 Prozent in weniger als einem Monat. Was nun tun? Wer jetzt noch im Markt ist, was kann er tun? Wo geht derzeit was? Welche Fehler muss man vermeiden, um die eigene Krise nicht zu verschlimmern? Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv