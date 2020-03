FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo von 185 auf 155 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Experten des Analysehauses rechnen in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit bedeutenden Auswirkungen des Coronavirus - passend zu den Aussagen des Nutzfahrzeugbauers./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: SE0000115446

