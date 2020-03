FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen und angesichts der Coronavirus-Krise von 6,20 auf 3,40 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Der Stahlhändler erwarte nach Verlusten im vergangenen Jahr nun einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Viruskrise jedoch und struktureller Veränderungen in der Automobilindustrie rechne er selbst aber mit einem weiterhin schwierigen Marktumfeld. Er gehe nicht von einer Belebung der tatsächlichen Nachfrage aus./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 10:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 10:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

