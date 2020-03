BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Anfang der Woche beschlossene Wiedereinführung von Grenzkontrollen für sinnvoll. "In dieser Situation haben sie die Funktion eines Wellenbrechers", erklärte GdP-Vize Jörg Radek am Montag. Die Kontrollen seien ein wichtiger Schritt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte bereits am 27. Februar bei einer Pressekonferenz erklärt, es gehe nun vor allem darum, die Infektionsketten in und nach Deutschland zu unterbrechen. Die Kontrollen und Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark waren - nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung - am vergangenen Sonntag beschlossen und Montagfrüh in Kraft gesetzt worden.



Deutschland sei in Teilen nicht vollumfänglich auf diese Pandemie vorbereitet gewesen, sagte Radek. So verfüge die Bundespolizei zwar über einen Restbestand an Schutzausstattung. Für die Polizeien der Länder gelte das aber nicht. Personelle Engpässe seien aus jetziger Sicht dagegen noch nicht zu erwarten.



Angesichts der großen Herausforderung durch die Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 auch in Deutschland sei jeder Bürger aufgefordert, sich umsichtig und verantwortungsvoll zu verhalten, mahnte der GdP-Vize./abc/DP/mis