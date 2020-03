Nach dem drastischen Ausverkauf zum Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag eine Gegenbewegung an den US-Börsen ab. Diese dürfte die Indizes aber höchstens einen Bruchteil ihrer Verluste wettmachen lassen. Vorbörslich liegen die Futures auf die großen US-Aktienindizes etwa 2 Prozent im Plus, am Montag hatten sie aber zweistellig verloren. Im Dow-Jones-Index betrug das Minus fast 13 Prozent.

Beobachter zweifeln überdies an der Nachhaltigkeit einer etwaigen Erholung. Obwohl mittlerweile weltweit drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen wurden, breitet sich das Virus weiter aus. Die Hilfszusagen der Regierungen gehen Marktteilnehmern nicht weit genug. Geldpolitisch sei schon viel getan worden, heißt es etwa von Sameer Goel, leitender Makrostatege Asien bei der Deutschen Bank, mit Blick auf Zinssenkungen und andere Maßnahmen der diversen Notenbanken. Nun sei noch eine deutlich aggressivere fiskalische Antwort auf die Entwicklung notwendig, um die Bilanzen der Unternehmen und die Realwirtschaft zu unterstützen. Dies sei aber schwieriger und benötige mehr Zeit, räumt der Stratege ein.

