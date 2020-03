Stockholm (www.anleihencheck.de) - Am Sonntag senkte die US-Notenbank Federal Reserve (FED) den Leitzins auf annähernd Null und kündigte ein neues Anleihekaufprogramm in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar an, wovon 500 Milliarden auf Staatsanleihen und 200 Milliarden auf verbrieften Zinspapiere entfallen sollen, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management. ...

