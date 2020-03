Wien (www.fondscheck.de) - Die Aktien des britisch-südafrikanischen Asset Managers Ninety One sind am Montag (16. März) per Initial Public Offering (IPO) an den Handelsplätzen in London und Johannesburg erstnotiert worden, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fondsanbieter sei eine Abspaltung des Finanzinstituts Investec. Das Geldhaus habe im Herbst 2018 angekündigt, seine Asset-Management-Einheit aus dem Konzern herauszulösen und als getrennte Einheit an die Börse zu bringen. Vergangenen November sei der Fondsanbieter im Zuge des Spin-offs dann in Ninety One umbenannt worden. ...

