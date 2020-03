Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Wir befinden uns ohne Zweifel in einer der stürmischsten Börsenphasen der vergangenen Jahrzehnte. Noch nie gab der DAX in seiner 30-jährigen Geschichte rund 40 Prozent in nur vier Wochen ab. Starke Nerven sind gefragt. Neben den Aktienmärkten bebten vor allem auch die Rohstoffmärkte, besonders das Öl. Auslöser der Turbulenzen waren neben der Konjunktursorgen wegen der Corona-Ausbreitung auch gescheiterte Gespräche einiger großer Öl-Staaten bezüglich einer Förderbegrenzung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...