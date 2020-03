Sehr geehrte Damen und Herren !Erlauben Sie mir in diesem Friendly Takeover vorweg ausnahmsweise ein paar persönliche Worte. Ich habe bereits in jungen Jahren meine Liebe zur Börse entdeckt. Beim Vorstellungsgespräch mit dem Leiter der Wertpapierabteilung der Oberbank - es war das Jahr 1989, ich war zwanzig Jahre alt - meinte dieser: "Merken Sie sich für Ihr Leben. Nestle und Royal Dutch kann man immer kaufen, weil die Welt sich immer weiter dreht". Ein Satz, der mich in meinem Grunddenken begleitet hat und mir wieder eingefallen ist, als Royal Dutch am Montag vergangener Woche nach dem Ölpreiseinbruch um 23 % tiefer eröffnet hat. Viele Jahre später, Freitag, der 10. Oktober 2008. Mittlerweile in der Geschäftsführung der ...

