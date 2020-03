FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage nach längerfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist bei dem ersten der gerade erst ins Leben gerufenen Langfristtender (LTRO) der EZB sehr hoch gewesen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 98-tägiger Laufzeit 109,131 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde die Nachfrage von 110 Banken bedient. Der Zins entspricht dem durchschnittlich während der Laufzeit herrschenden Einlagenzins.

Die neuen LTRO werden von nun an bis Juni wöchentlich begeben und dann alle zusammen am 24. Juni fällig. Die Laufzeit der von nun an wöchentlich kommenden Geschäfte verkürzt sich also ständig. Die im Rahmen der LTRO aufgenommenen Mittel können in den dann anstehenden vierten Tender der dritten Serie gezielter langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) gerollt werden.

March 17, 2020

