INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.440,50 +1,22% -24,52% Euro-Stoxx-50 2.425,82 -1,00% -35,23% Stoxx-50 2.387,01 -0,82% -29,86% DAX 8.614,99 -1,46% -34,98% FTSE 5.082,92 -1,32% -31,71% CAC 3.840,33 -1,06% -35,76% Nikkei-225 17.011,53 +0,06% -28,09% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,1 -1,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,93 28,70 +0,8% 0,23 -52,1% Brent/ICE 29,87 30,05 -0,6% -0,18 -53,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.474,26 1.508,54 -2,3% -34,28 -2,8% Silber (Spot) 12,38 12,94 -4,4% -0,56 -30,7% Platin (Spot) 642,00 663,50 -3,2% -21,50 -33,5% Kupfer-Future 2,35 2,39 -1,8% -0,04 -16,1%

Die Ölpreise tendieren uneinheitlich. Während WTI sich etwas erholt, gibt Brent abermals nach. Rezessionsängste als Folge der Corona-Pandemie und der von Saudi-Arabien initiierte Preiskrieg dürften übergeordnet aber weiter auf den Preisen lasten.

Der Goldpreis fällt derweil weiter - laut Marktteilnehmern ein Zeichen dafür, dass Anleger derzeit alles zu Geld machen, was sich leicht verkaufen lässt, um Kasse zu halten. Mathieu Savary von BCA vergleicht die aktuelle Lage mit der Situation im Oktober 2008, als die Angst vor Liquiditätsengpässen am Markt umging. Es sei die Angst vor der Deflation, die den Goldpreis drücke. Der aktuelle Mangel an Liquidität beschwöre das Schreckgespenst einer wirtschaftlichen Depression herauf.

Nach dem drastischen Ausverkauf zum Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag eine Gegenbewegung an den US-Börsen ab. Diese dürfte die Indizes aber höchstens einen Bruchteil ihrer Verluste wettmachen lassen. Vorbörslich liegen die Futures auf die großen US-Aktienindizes etwa 2 Prozent im Plus, am Montag hatten sie aber zweistellig verloren. Im Dow-Jones-Index betrug das Minus fast 13 Prozent.

Beobachter zweifeln überdies an der Nachhaltigkeit einer etwaigen Erholung. Obwohl mittlerweile weltweit drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen wurden, breitet sich das Virus weiter aus. Die Hilfszusagen der Regierungen gehen Marktteilnehmern nicht weit genug. Geldpolitisch sei schon viel getan worden, heißt es etwa von Sameer Goel, leitender Makrostatege Asien bei der Deutschen Bank, mit Blick auf Zinssenkungen und andere Maßnahmen der diversen Notenbanken. Nun sei noch eine deutlich aggressivere fiskalische Antwort auf die Entwicklung notwendig, um die Bilanzen der Unternehmen und die Realwirtschaft zu unterstützen. Dies sei aber schwieriger und benötige mehr Zeit, räumt der Stratege ein.

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 76,8% 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

Europas Börsen drehen bis Dienstagmittag ins Minus. Der ZEW-Index hat den stärksten Einbruch aller Zeiten verzeichnet und ist im März auf minus 49,5 nach plus 8,7 abgestürzt. Unter Marktteilnehmern geht nicht nur die Angst vor einer Rezession um, erste Stimmen warnen sogar vor einer möglichen Depression wegen der Coronavirus-Pandemie. Im Börsenfokus stehen nun weitere Notenbank-Erleichterungen, aber vor allem die Hoffnung auf konzertierte Konjunkturpakete. Bei den Unternehmen werden viele Anträge auf Staatshilfe erwartet. Verhaltene Ausblicke von VW und Wacker Chemie überraschen in dieser Situation nicht mehr. Die Unternehmen seien wie andere der Entwicklung in der Coronakrise ausgeliefert. Die Vorsicht beim Blick auf die kommenden Monate sei daher "vernünftig". Auch Volvo hat am späten Montag bereits vor den Folgen der Krise gewarnt. Volvo verlieren 5,1 Prozent, VW 0,5 Prozent und Wacker Chemie 1,9 Prozent. Als ein Gewinner am Markt gelten die Aktien von Shop Apotheke Europe. Die Online-Apotheke habe starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, und "angesichts der Coronakrise darf man damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitsbereich noch besser wird", sagt ein Händler. Die Aktie gewinnt 1,7 Prozent. Pessimistische Erwartungen an das laufende Jahr drücken dagegen Sixt um 13,8 Prozent. "Als Mietwagenanbieter sind sie schon immer als Leidtragender der eingeschränkten Reisetätigkeit gesehen worden", meint ein Händler. Für die Aktien geht es um 13,8 Prozent nach unten. Nach endgültigen Zahlen verlieren Gea 3,3 Prozent.Für Verwunderung im Handel sorgt der fortgesetzte Einbruch der Immobilienwerte. Der RX Real Estate Index der Deutschen Börse ist von seinem Jahres- und 52-Wochen-Hoch bei 854 Punkten auf 557 Zählern eingebrochen. Bislang gilt der Sektor als "sicherer Hafen". Diese Einschätzung könnte sich allerdings ändern, heißt es im Handel, so wie dies auch nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers der Fall gewesen sei. Vonovia fallen 1,3 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1009 -1,42% 1,1208 1,1062 -1,8% EUR/JPY 117,65 -0,86% 119,13 118,99 -3,5% EUR/CHF 1,0547 -0,30% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9100 -0,05% 0,9064 0,8944 +7,5% USD/JPY 106,93 +0,63% 106,32 107,55 -1,7% GBP/USD 1,2100 -1,36% 1,2366 1,2366 -8,7% USD/CNH (Offshore) 7,0384 +0,41% 7,0100 7,0302 +1,0% Bitcoin BTC/USD 5.271,01 +7,07% 4.855,76 5.365,01 -26,9%

Der Dollar erholt sich von dem Rücksetzer, den er nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank vom Wochenende verzeichnet hatte. Der Dollar profitiere von seinem Status als weltweit meistgenutzte Währung, sagen Marktbeobachter. Außerdem gelte der Greenback im Vergleich zu verschiedenen anderen Währungen, etwa dem Euro, als sicherer Hafen. Die Analysten der ING warnen jedoch, dass sich das rasch wieder ändern könnte. Wenn die weltweit eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Wirkung zeigten und die Angst vor einer Rezession nachlasse, dürfte der Dollar wieder nachgeben, prognostiziert ING.

Mehrheitlich mit Rückgängen haben sich am Dienstag die asiatischen Börsen gezeigt, auch wenn der Abgabedruck etwas geringer war als noch zu Wochenbeginn. Belastend wirkte der Ausverkauf an der Wall Street am Vortag, der panikartige Züge gezeigt hatte. Die nahezu ungebremste Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, hat die Börsen weltweit noch immer im Griff. Beobachter fürchten, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierungen nicht reichen, um einen starken Anstieg der Insolvenzen und der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Analysten von Goldman Sachs haben wegen der Corona-Pandemie ihre Schätzungen für China revidiert. Sie gehen nun davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 9 Prozent schrumpfen wird. Bislang hatten sie ein Wachstum um 3,5 Prozent prognostiziert. Wegen der hohen Volatilität der Märkte hat derweil die Börse im philippinischen Manila als erster Handelsplatz weltweit den Handel bis auf weiteres eingestellt. Die Regierung hat nach einem starken Anstieg der Infektionen eine landesweite Quarantäne ausgesprochen

Weiter in turbulentem Fahrwasser zeigen sich die Credit Spreads am Dienstag. Wegen der Volatilität des Marktes gebe es sogar Überlegungen, den nächsten Index-Roll zu verschieben. Aktuell im Fokus stünden aber Fragen, wie mit den Konjunkturschätzungen und damit den Ausfallrisiken der Unternehmensanleihen umgegangen werden soll. Der Markt der Hochzinsanleihen sei weiter klar auf Abwärtskurs. Morgan Stanley sieht nun eine globale Rezession als ihr Basisszenario und die Analysten der ING halten zumindest eine technische Rezession in Deutschland unvermeidbar. Die Analysten gehen von einem Schrumpfen des deutschen BIP um 1,5 Prozent zum Vorjahr aus.

Beiersdorf verschiebt Hauptversammlung wegen Coronavirus

Beiersdorf verschiebt wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus die für den 29. April angesetzte Hauptversammlung. Ein neuer Termin zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 werde zeitnah festgelegt und die Einladung unmittelbar danach erfolgen, teilte der Hamburger DAX-Konzern mit. Die Gesundheit der Aktionäre, Aktionärsvertreter und Mitarbeiter habe erste Priorität.

Lufthansa plant Luftbrücke zur Warenversorgung Deutschlands

