DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.440,50 +1,22% -24,52% Euro-Stoxx-50 2.425,82 -1,00% -35,23% Stoxx-50 2.387,01 -0,82% -29,86% DAX 8.614,99 -1,46% -34,98% FTSE 5.082,92 -1,32% -31,71% CAC 3.840,33 -1,06% -35,76% Nikkei-225 17.011,53 +0,06% -28,09% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,1 -1,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,93 28,70 +0,8% 0,23 -52,1% Brent/ICE 29,87 30,05 -0,6% -0,18 -53,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.474,26 1.508,54 -2,3% -34,28 -2,8% Silber (Spot) 12,38 12,94 -4,4% -0,56 -30,7% Platin (Spot) 642,00 663,50 -3,2% -21,50 -33,5% Kupfer-Future 2,35 2,39 -1,8% -0,04 -16,1%

Die Ölpreise tendieren uneinheitlich. Während WTI sich etwas erholt, gibt Brent abermals nach. Rezessionsängste als Folge der Corona-Pandemie und der von Saudi-Arabien initiierte Preiskrieg dürften übergeordnet aber weiter auf den Preisen lasten.

Der Goldpreis fällt derweil weiter - laut Marktteilnehmern ein Zeichen dafür, dass Anleger derzeit alles zu Geld machen, was sich leicht verkaufen lässt, um Kasse zu halten. Mathieu Savary von BCA vergleicht die aktuelle Lage mit der Situation im Oktober 2008, als die Angst vor Liquiditätsengpässen am Markt umging. Es sei die Angst vor der Deflation, die den Goldpreis drücke. Der aktuelle Mangel an Liquidität beschwöre das Schreckgespenst einer wirtschaftlichen Depression herauf.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem drastischen Ausverkauf zum Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag eine Gegenbewegung an den US-Börsen ab. Diese dürfte die Indizes aber höchstens einen Bruchteil ihrer Verluste wettmachen lassen. Vorbörslich liegen die Futures auf die großen US-Aktienindizes etwa 2 Prozent im Plus, am Montag hatten sie aber zweistellig verloren. Im Dow-Jones-Index betrug das Minus fast 13 Prozent.

Beobachter zweifeln überdies an der Nachhaltigkeit einer etwaigen Erholung. Obwohl mittlerweile weltweit drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen wurden, breitet sich das Virus weiter aus. Die Hilfszusagen der Regierungen gehen Marktteilnehmern nicht weit genug. Geldpolitisch sei schon viel getan worden, heißt es etwa von Sameer Goel, leitender Makrostatege Asien bei der Deutschen Bank, mit Blick auf Zinssenkungen und andere Maßnahmen der diversen Notenbanken. Nun sei noch eine deutlich aggressivere fiskalische Antwort auf die Entwicklung notwendig, um die Bilanzen der Unternehmen und die Realwirtschaft zu unterstützen. Dies sei aber schwieriger und benötige mehr Zeit, räumt der Stratege ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 76,8% 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen drehen bis Dienstagmittag ins Minus. Der ZEW-Index hat den stärksten Einbruch aller Zeiten verzeichnet und ist im März auf minus 49,5 nach plus 8,7 abgestürzt. Unter Marktteilnehmern geht nicht nur die Angst vor einer Rezession um, erste Stimmen warnen sogar vor einer möglichen Depression wegen der Coronavirus-Pandemie. Im Börsenfokus stehen nun weitere Notenbank-Erleichterungen, aber vor allem die Hoffnung auf konzertierte Konjunkturpakete. Bei den Unternehmen werden viele Anträge auf Staatshilfe erwartet. Verhaltene Ausblicke von VW und Wacker Chemie überraschen in dieser Situation nicht mehr. Die Unternehmen seien wie andere der Entwicklung in der Coronakrise ausgeliefert. Die Vorsicht beim Blick auf die kommenden Monate sei daher "vernünftig". Auch Volvo hat am späten Montag bereits vor den Folgen der Krise gewarnt. Volvo verlieren 5,1 Prozent, VW 0,5 Prozent und Wacker Chemie 1,9 Prozent. Als ein Gewinner am Markt gelten die Aktien von Shop Apotheke Europe. Die Online-Apotheke habe starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, und "angesichts der Coronakrise darf man damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitsbereich noch besser wird", sagt ein Händler. Die Aktie gewinnt 1,7 Prozent. Pessimistische Erwartungen an das laufende Jahr drücken dagegen Sixt um 13,8 Prozent. "Als Mietwagenanbieter sind sie schon immer als Leidtragender der eingeschränkten Reisetätigkeit gesehen worden", meint ein Händler. Für die Aktien geht es um 13,8 Prozent nach unten. Nach endgültigen Zahlen verlieren Gea 3,3 Prozent.Für Verwunderung im Handel sorgt der fortgesetzte Einbruch der Immobilienwerte. Der RX Real Estate Index der Deutschen Börse ist von seinem Jahres- und 52-Wochen-Hoch bei 854 Punkten auf 557 Zählern eingebrochen. Bislang gilt der Sektor als "sicherer Hafen". Diese Einschätzung könnte sich allerdings ändern, heißt es im Handel, so wie dies auch nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers der Fall gewesen sei. Vonovia fallen 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1009 -1,42% 1,1208 1,1062 -1,8% EUR/JPY 117,65 -0,86% 119,13 118,99 -3,5% EUR/CHF 1,0547 -0,30% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9100 -0,05% 0,9064 0,8944 +7,5% USD/JPY 106,93 +0,63% 106,32 107,55 -1,7% GBP/USD 1,2100 -1,36% 1,2366 1,2366 -8,7% USD/CNH (Offshore) 7,0384 +0,41% 7,0100 7,0302 +1,0% Bitcoin BTC/USD 5.271,01 +7,07% 4.855,76 5.365,01 -26,9%

Der Dollar erholt sich von dem Rücksetzer, den er nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank vom Wochenende verzeichnet hatte. Der Dollar profitiere von seinem Status als weltweit meistgenutzte Währung, sagen Marktbeobachter. Außerdem gelte der Greenback im Vergleich zu verschiedenen anderen Währungen, etwa dem Euro, als sicherer Hafen. Die Analysten der ING warnen jedoch, dass sich das rasch wieder ändern könnte. Wenn die weltweit eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Wirkung zeigten und die Angst vor einer Rezession nachlasse, dürfte der Dollar wieder nachgeben, prognostiziert ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Rückgängen haben sich am Dienstag die asiatischen Börsen gezeigt, auch wenn der Abgabedruck etwas geringer war als noch zu Wochenbeginn. Belastend wirkte der Ausverkauf an der Wall Street am Vortag, der panikartige Züge gezeigt hatte. Die nahezu ungebremste Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, hat die Börsen weltweit noch immer im Griff. Beobachter fürchten, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierungen nicht reichen, um einen starken Anstieg der Insolvenzen und der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Analysten von Goldman Sachs haben wegen der Corona-Pandemie ihre Schätzungen für China revidiert. Sie gehen nun davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 9 Prozent schrumpfen wird. Bislang hatten sie ein Wachstum um 3,5 Prozent prognostiziert. Wegen der hohen Volatilität der Märkte hat derweil die Börse im philippinischen Manila als erster Handelsplatz weltweit den Handel bis auf weiteres eingestellt. Die Regierung hat nach einem starken Anstieg der Infektionen eine landesweite Quarantäne ausgesprochen

CREDIT

Weiter in turbulentem Fahrwasser zeigen sich die Credit Spreads am Dienstag. Wegen der Volatilität des Marktes gebe es sogar Überlegungen, den nächsten Index-Roll zu verschieben. Aktuell im Fokus stünden aber Fragen, wie mit den Konjunkturschätzungen und damit den Ausfallrisiken der Unternehmensanleihen umgegangen werden soll. Der Markt der Hochzinsanleihen sei weiter klar auf Abwärtskurs. Morgan Stanley sieht nun eine globale Rezession als ihr Basisszenario und die Analysten der ING halten zumindest eine technische Rezession in Deutschland unvermeidbar. Die Analysten gehen von einem Schrumpfen des deutschen BIP um 1,5 Prozent zum Vorjahr aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf verschiebt Hauptversammlung wegen Coronavirus

Beiersdorf verschiebt wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus die für den 29. April angesetzte Hauptversammlung. Ein neuer Termin zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 werde zeitnah festgelegt und die Einladung unmittelbar danach erfolgen, teilte der Hamburger DAX-Konzern mit. Die Gesundheit der Aktionäre, Aktionärsvertreter und Mitarbeiter habe erste Priorität.

Lufthansa plant Luftbrücke zur Warenversorgung Deutschlands

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 08:16 ET (12:16 GMT)

Die Lufthansa arbeitet an Plänen für eine Luftbrücke zur Warenversorgung für ganz Deutschland in Zeiten der Corona-Krise. "Lufthansa wird alles dafür tun, um auch die Lieferketten für die Versorgung der deutschen Bevölkerung aus der Luft aufrecht zu erhalten", sagte Konzernchef Carsten Spohr der Bild-Zeitung am Dienstag. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Luftbrücke für ganz Deutschland."

MTU Aero Engines streicht wohl Dividende - sagt Hauptversammlung ab

MTU Aero Engines sagt wegen der Corona-Pandemie seine für Anfang Mai geplante Hauptversammlung ab und wird die Dividende für 2019 voraussichtlich ausfallen lassen. Der Vorstand habe entschieden, die Hauptversammlung bis spätestens Ende August nachzuholen und den Aktionären vorzuschlagen, den Bilanzgewinn zunächst auf neue Rechnung vorzutragen, heißt es in einer Mitteilung des Triebwerksspezialisten.

VW befürchtet Gewinneinbruch im 1. Quartal - EBIT-Halbierung

Volkswagen befürchtet angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte sich mindestens halbieren, sagte Finanzvorstand Frank Witter während der Jahrespressekonferenz. Zu berücksichtigen sei auch, dass das Vorjahresquartal "sehr stark" gewesen sei. Es sei aber noch sehr schwer, eine konkrete Gewinnprognose für das Quartal abzugeben. Im Januar und Februar lägen Absatz und Umsatz in etwa 15 Prozent unter dem Vorjahresmonat, so Witter. In den ersten Wochen des Jahres hat der Virusausbruch zu einem massiven Absatzrückgang in China geführt. Dort erholt sich das Umfeld mittlerweile zunehmend. Nun befürchtet die Autobranche massive Auswirkungen in Europa.

Volkswagen will Werke in Europa schließen

Volkswagen plant angesichts der Coronavirus-Pandemie drastische Maßnahmen. In den meisten deutschen Werken und anderen europäischen Ländern bereite sich der Konzern auf eine Produktionsunterbrechung für voraussichtlich zwei Wochen vor, sagte CEO Herbert Diess während der Jahrespressekonferenz. "Oberstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus so stark wie möglich zu verlangsamen", sagte der Manager.

VW erzielt Gewinnsprung im Lkw-Geschäft - Scania-Marge bei 10,8%

Volkswagen hat im Lkw-Geschäft vergangenes Jahr erhebliche Fortschritte erzielt. Nicht nur die traditionell margenstarke schwedische Scania konnte ihre Rendite verbessern, auch die Münchener MAN war profitabler, allerdings weiter auf niedrigem Niveau. Wie der Wolfsburger DAX-Konzern bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte, kletterte der Umsatz der Scania Vehicles and Services auf 13,9 (Vorjahr 13,0) Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte überproportional um 24,8 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu.

Airbus stellt Produktion in Frankreich und Spanien für 4 Tage ein

Airbus hat entschieden, in den kommenden vier Tagen die Produktion an den Standorten in Frankreich und Spanien wegen der Coronavirus-Epidemie einzustellen. Grund seien neue Maßnahmen in Frankreich und Spanien, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Mit dem temporären Stopp der Produktion will der Flugzeughersteller sicherstellen, dass genügend Zeit verfügbar ist, um stringente Bedingungen bei Gesundheit und Sicherheit einzuführen in Bezug auf Hygiene, Sauberkeit und Sicherheitsabstand. In den beiden Ländern will die Airbus SE darüber hinaus weiter den Anteil der im Home-Office beschäftigten maximieren, "wo möglich".

CTS Eventim erhöht Dividende erneut - Ausblick mit Fragezeichen

Der Ticket-Vermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat 2019 unter dem Strich rund 12 Prozent mehr verdient und erhöht seine Dividende zum zwölften Mal in Folge. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr 0,69 Euro je Aktie erhalten, nach 0,62 Euro für das Jahr zuvor. Damit werde erneut rund 50 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Gewinns ausgeschüttet, der auf 132,9 Millionen Euro zulegte, von 118,5 Millionen im Jahr 2018, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Auch bei Umsatz und operativem Gewinn verzeichnete das MDAX-Unternehmen neue Rekorde, wie es bereits mitgeteilt hat. Zudem bekommt das Unternehmen mit Andreas Grandinger ab dem 14. April einen neuen Finanzchef.

Carl Zeiss verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Krise

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec verschiebt seine für den 24. März anberaumte Hauptversammlung. Ein neuer Termin soll laut Mitteilung rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Gea wegen Corona-Pandemie für 2020 zurückhaltend

Der Anlagenbauer Gea geht angesichts der Coronavirus-Pandemie mit zurückhaltenden Zielen ins neue Geschäftsjahr. Hinsichtlich der Erreichung der mittelfristigen Finanzziele zeigt sich der MDAX-Konzern jedoch zuversichtlich. Der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig sein (2019: rund 4,880 Milliarden Euro). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen soll zwischen 430 und 480 Millionen Euro liegen. 2019 wurden hier 479,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Kapitalrendite (ROCE) soll bei 9 bis 11 (10,6) Prozent liegen. Durch Effizienzsteigerungen in der Einkaufsorganisation sollen 2020 über 25 Millionen Euro eingespart werden. Zudem wird laut Mitteilung der Verkauf einzelner Unternehmensteile angestrebt.

Gea von Restrukturierung und Wertminderung belastet - Dividende stabil

Der Anlagenbauer Gea hat 2019 Auftragseingang und Umsatz trotz eines schwierigen Marktumfelds gesteigert, unter dem Strich jedoch aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen und einer Wertminderung bei einer Tochter einen Verlust eingefahren. An die Aktionäre soll eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,85 Euro gezahlt werden. Erste Eckdaten hatte Gea schon Ende Januar genannt.

Shop Apotheke Europe weitet Verlust aus - will 2020 in Gewinnzone

Shop Apotheke Europe hat im vergangenen Jahr unter anderem wegen einer höheren Steuerquote und höheren Zinsaufwendungen den Verlust ausgeweitet, dabei aber die Margen verbessert. Im laufenden Jahr soll erstmals bei der bereinigten EBITDA-Marge die Gewinnzone erreicht werden, beim Umsatz will die Online-Apotheke mit 20 Prozent organisch etwas langsamer wachsen als im abgelaufenen Jahr, als das Umsatzwachstum 30 Prozent betrug.

Wacker Chemie sieht wegen Corona über 100 Mio Euro EBITDA-Belastung

Wacker Chemie erwartet angesichts der Coronakrise ein schwieriges Jahr und stellt seine Prognose für 2020 unter Vorbehalt. Die Pandemie könnte das EBITDA um mehr als 100 Millionen Euro schmälern, teilte das Chemieunternehmen bei Vorlage der Bilanz für 2019 mit. Wacker rechnet ansonsten mit Wachstum im niedrig einstelligen Prozentbereich und einem deutlich höheren Nettoergebnis, aber mit einem rückläufigen EBITDA. Bereinigt um einen 2019 erzielten Sonderertrag aus einer Versicherungsleistung von 112,5 Millionen Euro werde das operative Ergebnis um einen mittleren einstelligen Prozentsatz schwächer ausfallen, erklärte das Unternehmen. Inklusive der bezifferten Pandemie-Folgen würde das EBITDA zweistellig schwächer ausfallen.

Akasol startet neue Fertigungslinie früher - Produktion gesichert

Akasol hat seine zweite Produktionslinie für Li-Ionen-Batteriesysteme am Standort Langen sechs Monate früher als geplant in Betrieb genommen. Das Unternehmen aus Darmstadt verdoppelt damit seine jährliche maximale Produktionskapazität an dem Standort - auf bis zu 800 MWh, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit sei die Voraussetzung geschaffen, um steigende Nachfrage nach hochleistungsfähigen Batteriesystemen für Fahrzeuge erfüllen zu können.

Volks- und Raiffeisenbanken verdienen 2019 deutlich mehr

Eine gute Kapitalmarktentwicklung im vergangenen Jahr hat den Volks- und Raiffeisenbanken einen Gewinnsprung beschert. Der Vorsteuergewinn der 841 Volks- und Raiffeisenbanken, PSD Banken, Sparda-Banken sowie genossenschaftlichen Spezialinstitute kletterte 2019 um 19,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 7,6 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) mitteilte. Unter dem Strich verdienten die Banken 2,2 Milliarden Euro. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie dürften die Gewinne der Volks- und Raiffeisenbanken im laufenden Jahr schmälern.

Anglo American verlangsamt wegen Coronavirus Peru-Kupferprojekt

Anglo American reduziert wegen der Coronavirus-Pandemie den Betrieb im Quellaveco-Kupfer-Projekt in Peru. Grund ist eine nationale Quarantäne, die die peruanische Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie ausgerufen hat. Das Bergbauunternehmen werde die Bauarbeiten in Quellaveco "erheblich verlangsamen" und die Mehrheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer vorübergehend abgezogen.

Italien will Fluggesellschaft Alitalia verstaatlichen

Die italienische Regierung will die Fluggesellschaft Alitalia verstaatlichen, deren wirtschaftliche Schwierigkeiten durch die Coronavirus-Krise massiv verstärkt wurden. Diese Entscheidung habe das Kabinett im Rahmen eines Hilfspakets für die Wirtschaft getroffen, hieß es am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung der Regierung. Wegen der Corona-Krise sind weltweit unzählige Flüge ausgefallen, Fluggesellschaften in aller Welt haben dadurch massive Einbußen.

Ikea schließt bundesweit alle Häuser

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 08:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.