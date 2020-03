Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern macht Tempo bei den wirtschaftlichen Hilfen für Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte 10 Milliarden Euro für einen Schutzschirm an. Auch soll es Soforthilfen geben, für die es bereits am Mittwoch Antragsformulare geben wird. Bereits ab Freitag können die ersten Zahlungen fließen, wenn die Unterlagen eingereicht worden sind. Umfangreiche Steuerstundungen könnten ab sofort greifen.

"So schnell, so direkt hilft nur der Freistaat Bayern an der Stelle. Wir wollen da wirklich niemanden allein lassen", erklärte Söder auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Kein Bundesland leistet so groß und so schnell die Hilfe". Allerdings machte Söder klar, dass der Bund mit weiteren Hilfen nachsteuern müsse.

Spahn zeigt sich zufrieden mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den Ländern, nachdem Deutschland langsamer als europäische Nachbarstaaten mit Schulschließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens reagiert hatte. "Ja, die Entscheidung mag manchmal ein oder zwei Tage länger dauern. Manchmal ist es dann hilfreich, wenn einige auch die Dinge vorantreiben, ohne Zweifel", so Spahn. "Aber der Föderalismus zeigt seine Starke dann ...auch in der Umsetzung."

Spahn betonte, dass jeder nun ein paar Tage brauche, um sich auf die neue Situation einzustellen. "Wir erleben wahrscheinlich den tiefsten Einschnitt in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger in der Geschichte der Bundesrepublik. Daran gibt es nichts zu beschönigen", so Spahn. "Wir sind ein starkes Land, wir werden diese Situation bewältigen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammenarbeiten auch über alle Ebenen, wenn wir besonnen bleiben und aufeinander achtgeben."

Bund und Länder hatten sich am Montag auf eine weitreichende Stilllegung des öffentlichen Lebens geeinigt. Beide Seiten verständigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Krise, bei der eine Beschränkung der sozialen Kontakte im Vordergrund steht.

Das Robert Koch Institut hat inzwischen das Gesundheitsrisiko wegen der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 als hoch heraufgestuft. Stand Montagnachmittag gibt es in Deutschland 6.012 Menschen, bei denen die Infektion offiziell festgestellt wurde. Von ihnen sind 13 gestorben.

