Bis am Morgen war die Infektion bei 2269 Personen definitiv bestätigt worden. Bei 433 weiteren stand die Bestätigung noch aus oder sie waren noch nicht erfasst.Bern - Rund 2650 Personen sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese geschätzte Zahl gab am Dienstag das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt. Bis am Morgen war die Infektion gemäss diesen Angaben bei 2269 Personen definitiv bestätigt worden. Bei 162 weiteren stand die Bestätigung noch aus und 270 Meldungen waren noch nicht...

