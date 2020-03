Der Batteriesystem-Hersteller Akasol hat seine zweite Serienproduktionslinie für Lithium-Ionen-Batterien am Produktionsstandort im hessischen Langen in Betrieb genommen - sechs Monate früher als ursprünglich geplant. Mit der Implementierung der zweiten Serienproduktionslinie hat das Unternehmen nach eigenen Angaben seine jährliche maximale Produktionskapazität in Langen auf bis zu 800 MWh gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...