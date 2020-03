FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag kräftig gefallen. Bis zum frühen Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,10 US-Dollar und erreichte zuletzt ein Tagestief bei 1,0976 Dollar. Damit ist der Kurs seit dem frühen Morgen um etwa zwei Cent gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1157 Dollar festgesetzt.



Marktbeobachter verwiesen auf immer neue Krisenmaßnahmen durch Regierungen im gemeinsamen Währungsraum, die die konjunkturelle Entwicklung ausbremsen. Unter anderem hatte zuletzt Frankreich eine Ausgangssperre für die Bürger des Landes verfügt.



Erste Anzeichen für die wirtschaftlichen Folgen der Coronvirus-Krise lieferte ein heftiger Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im März zum Vormonat um 58,2 Punkte auf minus 49,5 Punkte. Es ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebungen im Dezember 1991 und der niedrigste Stand seit Dezember 2011, als die Eurokrise für deutliche Verunsicherung gesorgt hatte.



Die EZB versucht die Lage mit neuen Finanzspritzen für die Banken des Währungsraums zu stützen. Wie die Notenbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte, haben 110 beteiligte Banken Zentralbankgeld in Höhe von 109,1 Milliarden Euro abgerufen. Das Geld steht ihnen gut drei Monate zur Verfügung.



Weitere Kursverluste gab es beim britischen Pfund. Im Verlauf von etwa einer Woche hat die britische Währung im Handel mit dem Dollar bereits rund acht Prozent an Wert verloren. Nachdem die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus in Großbritannien zunächst vergleichsweise gering waren, droht in dem Land mittlerweile ebenfalls eine starke Verbreitung der Lungenkrankheit.



Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt weiter fort. Im Mittagshandel wurde ein US-Dollar zeitweise für 6,49 Lira gehandelt. Die Lira war damit so schwach wie seit September 2018 nicht mehr. Kurz zuvor hatte die türkische Notenbank im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise den Leitzins erneut gesenkt. Damit hat die Zentralbank im laufenden Jahr bereits zum dritten Mal den Leitzins reduziert.