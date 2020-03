BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat angesichts neuer Daten drastische Versäumnisse beim Klimaschutz angemahnt. "Unser Wetter und Klima wird extremer - weltweit, in Europa und hierzulande", erklärte der Präsident der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und des DWD, Gerhard Adrian, anlässlich der jährlichen Klima-Pressekonferenz, die wegen der Corona-Pandemie virtuell abgehalten wurde. Global betrachtet sei 2019 das zweitwärmste Jahr gewesen. Laut dem Meteorologen waren sowohl die vergangenen fünf Jahre als auch die vergangene Dekade die wärmsten seit den ersten Wetter-Aufzeichnungen 1850.

Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, die weltweite Mitteltemperatur und der globale Meeresspiegel würden weiterhin ansteigen. "Die Menschheit hat die Sturmglocken bisher noch nicht hören wollen", warnte Adrian. Denn alle wichtigen Stellschrauben für die Bewältigung des Klimawandels "drehen sich unverändert in die falsche Richtung".

Deutschland litt nach dem Dürre-Jahr 2018 erneut unter Hitze und Trockenheit. Die Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr betrug 10,3 Grad Celsius, das waren 2,1 Grad mehr als im Mittel der sechziger bis achtziger Jahre. Neun der zehn wärmsten Jahre traten laut DWD in den vergangenen 20 Jahren auf. Seit 1881 erhitzte sich Deutschland um 1,6 Grad.

Auch für die kommenden Jahre rechnen die Experten mit einem Temperaturplus. In diesem Jahr soll es in allen deutschen Regionen um bis zu 1,5 Grad wärmer werden, wie die neue dekadische Klimavorhersage des DWD zeigt. Bis 2029 könnten es im Westen und Osten sogar bis zu 2 Grad mehr sein. Während die Niederschläge 2020 noch durchschnittlich ausfallen dürften, rechnen die Meteorologen in den kommenden fünf Jahren mit deutlich mehr Regen. Die Behörde wies darauf hin, dass die neuen Klimavorhersagen etwa Wasserwerken, der Land- und Forstwirtschaft oder der Energiewirtschaft helfen können, letzterer etwa bei der Planung von Reserveleistungen für windarme Jahre.

Erstmals legte der Wetterdienst auch eine Starkregenstatistik für die Bundesrepublik vor. Sie erfasst die Jahre 2001 bis 2018. Demnach treten solche heftigen Schauer bevorzugt von Mai bis September auf. Der Spitzenwert lag im Juli 2006 mit insgesamt 867 Starkregen. Im Hitze- und Dürrejahr 2018 beobachteten die Forscher überdurchschnittlich viele solche Niederschläge.

March 17, 2020

