HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bechtle von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Die Furcht vor dem Coronavirus fördere den Trend, von zu Hause aus zu arbeiten, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Köhler änderte ihre Bewertungsmethode für die Aktie des IT-Dienstleisters, um die langfristigen Wachstumstrends und die erhöhten mittelfristigen Wachstumsschätzungen besser widerzuspiegeln. Das begrenzte Margenpotenzial hindere sie aber an einer positiveren Einstufung./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:19 / MEZ



DE0005158703

