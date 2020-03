BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Kinderärzte bitten alle Eltern dringend darum, in Zeiten der Coronakrise nicht ohne Anmeldung in die Praxis zu kommen. "Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Anmeldung Ihre Kinder- und Jugendarztpraxis auf", heißt es in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Aufruf des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.



Manche Praxen würden zum Beispiel Vorsorgen und Infekt-Sprechstunde zeitlich oder räumlich trennen. Beim Verdacht, dass man selbst oder das Kind infiziert sei oder Kontakt zu Infizierten gehabt habe, solle man nach den regionalen Bestimmungen fragen. "In einigen Regionen werden Patienten für einen Labortest zu Hause aufgesucht, in anderen gibt es Schwerpunktpraxen oder gesonderte Sprechstunden in der gewohnten Praxis."



Schon am Telefon solle man mitteilen, "welche Symptome Sie oder Ihr Kind haben, ob Sie sich während der letzten 14 Tage in einem der Corona-Risikogebiete aufgehalten haben oder Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatten". Weiter heißt es: "Bitte halten Sie auf dem Weg zur Praxis und auch am Anmeldeschalter einen Mindestabstand von 1 bis 2 Metern ein."/bw/DP/fba