Die Tesla-Aktie musste am gestrigen Montag massive Kursverluste hinnehmen. Bezeichnungen wie Ausverkauf charakterisieren das Ganze wohl am besten. Aufgrund der massiven Kursverluste sind nun weitere Unterstützungen in den Fokus gerückt. Diese müssen unbedingt verteidigt werden, um eine weitere Eskalation des Abverkaufs zu vermeiden. Der Montag (16.03.) endete mit einem satten Minus von über 18 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...