Nach einem erneut verlustreichen Montag sieht sich der DAX auch am Dienstag weiterhin mit dem dramatischen Umfeld der Corona-Krise konfrontiert. Nach Verlusten von 5,3 Prozent am Vortag gibt der deutsche Leitindex bis zum Mittag weitere 1,7 Prozent auf 8.580 Punkte ab - das Plus von 4,6 Prozent im frühen Handel ist damit schon wieder Geschichte. Auch von konjunktureller Seite kommen am Dienstag schlechte Nachrichten: Der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...